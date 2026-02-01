フォークシンガー松山千春（70）が1月30日、ニッポン放送特番「松山千春のオールナイトニッポンGOLD〜デビュー50周年スペシャル〜」（金曜午後10時）に生出演。自身の名前「千春」の由来を明かした。「俺の名前が何で松山千春になったかといったら、冬季オリンピックで初のメダリストになった猪谷千春さんという選手がおりまして。猪谷千春さんが大活躍されてたんで、俺が生まれた時。松山千春という名前になったんだよな」と切り