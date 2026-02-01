お笑いコンビ、霜降り明星のせいや（33）が30日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に相方の粗品（33）とともに生出演。痛風が治ったと明かした。せいやは先週の放送で、痛風とみられる足の痛みが出たなどと報告。今放送の冒頭では「痛風治りました。もう歩けるようになりました。完全に痛風でしたね」と伝えた。相方の粗品は「お前の食事を管理するグルメーケアアラーが必要やろ」とせい