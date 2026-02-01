2月1日の別府大分毎日マラソン（以下別大マラソン）の前日会見が1月31日、大分市内のホテルで行われた。東京2025世界陸上代表だった吉田祐也（28、ＧＭＯインターネットグループ）、18年アジア大会金メダリストの井上大仁（33、三菱重工）、学生記録（2時間06分05秒）保持者の黒田朝日（21、青学大4年）らが抱負を語った。【写真を見る】“シン・山の神”黒田朝日は控えめな目標設定、東京世界陸上代表・吉田祐也は優勝に意欲【別