声優・俳優の津田健次郎が、きょう1日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜後10：00〜後10：30）に出演。テレビ初取材となる妻へのアンケート情報を交え、下積み時代の苦労や意外な私生活について明かすほか、54歳となった現在まで支え続けた、家族への感謝の言葉を口にする。【写真】愛され笑顔を見せる津田健次郎津田は、声優だけではなく、俳優としてもブレイクを果たし、昨年は朝ドラと大河ドラマに立て続