テレビ朝日系『徹子の部屋』50周年を祝う特番『祝！徹子の部屋50周年超豪華！芸能界総出でお祝いSP』（後5：00〜後8：56※一部地域を除く）がきょう1日に放送される。豪華ゲスト18人が集結する。【写真】目黒蓮・宮沢りえも…豪華すぎる出演者1976年2月2日のスタート以来、“テレビ界のレジェンド”黒柳徹子が各界の著名人、時の人、話題の人を迎えてトークを繰り広げてきた、『徹子の部屋』。同一司会者によるトーク番組