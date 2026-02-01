明石家さんま（70）が31日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。歌手工藤静香（55）から「モテモテ」になるプレゼントを贈られたことを明かした。乾燥の季節でもある冬だが、最近、工藤から「美容オイル、すごい高価なやつをいただいた」と話し、肌がカサカサのところに塗ると効果的だとのアドバイスもあった。容器のサイズは「10センチぐらい」といい、「全身のカサカサのところに塗った。2瓶も使った」