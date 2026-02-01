ブルージェイズ入団を決めた岡本(C)Getty Images獲得に大枚を叩いた“ルーキー”の調整を巡る議論が巻き起こっている。2月の球春到来を前に、早くも注目を集めているのは、今オフにブルージェイズと契約を交わした岡本和真だ。巨人からポスティングシステムを利用してメジャーリーグ挑戦の夢を叶えた29歳は、4年6000万ドル（約94億円）の大型契約を獲得。「カズマのような選手を獲得できたことは、我々にとって大きな一歩」（