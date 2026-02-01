巨人・坂本勇人内野手（３７）が３１日、プロ２０年目のキャンプインへ決意を示した。再びレギュラーを奪取すべく臨む２０２６年。宮崎神宮での参拝を終え、「あんまり大きな違いはないですけど、今年はさらに『やらなきゃいけないな』という気持ちでスタートすると思います」と冷静な口調の中に今季へ懸ける思いがにじんだ。リチャードやダルベック、さらには石塚らもひしめく三塁のレギュラー争い。「レギュラーの時も今の状