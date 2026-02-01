ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３１日（日本時間２月１日）、ドジャースタジアムで行われたファン感謝祭「ドジャーフェスト」に出席した。大谷の囲み取材には日米報道陣が大量に押し寄せて混乱状態に。球団広報から「Ｅｎｇｌｉｓｈｆｉｒｓｔ（英語の質問が先）」と案内があったが、「ｓｔｅｐｂａｃｋ（下がって）」「ｅｖｅｒｙｏｎｅｐｌｅａｓｅ（みんなお願い）」など悲鳴にも似た声が飛び交った。大谷はメデ