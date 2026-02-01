ABEMAの藤田かんなアナウンサー（31）が31日までに、自身のインスタグラムを更新。ニューヘアカラー姿を投稿した。「髪をトーンダウンしました」とブラウンからブラックに染めたことを報告。「根元が伸びても気にならないように暗めのカラーに！ケアも楽ですし、冬なので良いかなと」とつづった。「最近寒過ぎるのでタートルネック髪も服もブラックになりました」とし、ボディーラインが際立つ黒のニットトップスに黒スカート