グラビアアイドルの新田妃奈（26）が31日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。革ジャンを着た黒ランジェリー姿のバックショットを添え「巨尻って言葉あるの最近知った…巨尻になれるようにジム頑張るぞ」と決意表明。2月1日にアームズマガジン表紙発売イベントを開催することも報告し、星条旗柄のビキニ水着ショットもアップした。さらに別投稿では「1月がもうおわり」とつづり、ファスナーをおへそ