ロッテのサブロー新監督が、宮崎県都城市のパイの実ドームでの全体ミーティングで「今年はパ・リーグを引っかき回すつもりでやってほしい」と訓示した。今季のチームスローガンは「PLAYFREE.WINHARD.」。指揮官は「勝つことは言わずもがな」とし「ふざけるわけでもなく、ちゃかすわけでもなく、こういうふうに捉えてほしい。本気で挑戦して、失敗しても、また立ち上がる。これを“楽しむ”という言葉に代えて…頑張りま