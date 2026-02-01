巨人の阿部監督はミーティングの訓示で、昨年6月に89歳で死去した長嶋茂雄さんについても触れた。「亡くなったミスターもずっと“ファンあってのプロ野球”と言っていた。今年は“ファンに喜んでもらうために”ということをもう一回意識して、過ごしてほしいと思う」。プロ1年目に開幕スタメンに抜てきされた当時の監督だった長嶋さんの思いも引き継ぎ、戦っていく。