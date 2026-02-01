ドジャースのファン感謝イベント「ドジャーフェスタ2026」が1月31日（日本時間2月1日）、ドジャースタジアムで開催され、大谷翔平投手（31）が参加。ステージショーでファンからの大歓声を浴びた。気温30度に迫る熱気の中で開催されたイベント。大谷が公の場に姿を現すのは、1月24日にニューヨークで行われた全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部主催の晩さん会以来、7日ぶりとなった。佐々木朗希らとともに壇上に上がる