ヤクルトの波上宮参拝には恒例の金色の「つば九郎」像も登場した。今季の復活が決まっている球団マスコット・つば九郎についてヤクルト・池山監督は「彼の人気もあやかってね、今年一年、なんとか勢いと運気で、乗り切っていきたい」と笑顔。「1番人気のマスコット。彼に負けないように、2位のグッズ売り上げの村上選手（ホワイトソックスに移籍）もいなくなるんで、私も食い込んでいきたい」と対抗心も燃やした。