巨人の石塚裕惺内野手（１９）が３１日、２年目のキャンプインを目前に控え、チームトップの練習量をこなす決意を示した。「一番下手くそなので、一番練習しないとダメ。ライバルが多いので負けないように。練習量で追いついて追い越さないといけないと思うので、いっぱいやるだけかなと思います」と緊張感を漂わせた。プロ野球選手として一年過ごし、少し落ち着いた風格をまとった。昨季は２軍スタートだったが、今季は１軍で