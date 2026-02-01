ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１月３１日（日本時間２月１日）、本拠地・ドジャースタジアムで行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に出席し、３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）についての思いも明かした。大谷は「前もそうでしたけど、ちょっと分からない選手もいる。まずは名前と顔を一致して、あいさつするところからスタートかなと思います」と話した。大谷は３月６日に東京ドームの台