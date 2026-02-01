巨人の新人はドラフト1位・竹丸（鷺宮製作所）や育成5位の知念（オイシックス）ら6人がキャンプ1軍スタート。開幕ローテーション入りを掲げる竹丸は宮崎神宮での参拝後「今までやってきたことをしっかり紅白戦だったりで出せるように、しっかり自分のピッチングをしたい」とアピールを誓った。