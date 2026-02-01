冬の小倉競馬で31日、国内3連単史上最高配当が飛び出した。免許取得後7年未満の若手騎手限定で争われた6R（3歳未勝利、芝1200メートル）。18頭立てで単勝オッズ388.2倍の最低人気カシノリアーナが中団前めの追走から直線で鋭く脚を伸ばし、先頭でゴールを駆け抜けた。コンビを組んだ3年目の橋木太希（19）にとっては、これがJRA4勝目だった。鼻差の2着に続いたのは単勝オッズ209.0倍の17番人気馬スッサンエア。さらに10番人気