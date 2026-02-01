1着馬にフェブラリーS（22日、東京）の優先出走権が与えられる「第40回根岸S」。今年はフォーエバーヤングBCクラシック優勝記念として行われる。そのフォーエバーヤングと同じ5歳世代のインユアパレスに◎を託す。エニフS、神無月Sを連勝して本格化ムードを示している。特に前走は59キロを背負い、中団から上がり3F34秒8の末脚で差し切った。当舞台は5走前の欅S2着を含め、2戦して2連対と力をフルに発揮できる条件だ。前走後