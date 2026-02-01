楽天愛全開のキャンプ地入りだ。11年ぶりに国内復帰した楽天・前田健が、沖縄県金武町での自主トレに参加。キャッチボールなどで汗を流し「もうバッチシ、準備万端で沖縄に来ました」と笑顔があふれた。頭上に楽天愛があふれた。親会社が運営するインターネット通販「楽天市場」で自ら購入した球団グッズの「イヌワシ」と書かれた帽子をかぶって練習。「楽天イーグルスの前田健太は少し違和感があると思う。その違和感が早く取