西武・西口監督が打撃重視のキャンプを予告した。宮崎空港での歓迎セレモニーでは、南郷キャンプを張る高橋透日南市長が「練習を、練習を、練習を重ねてほしい」と高市首相ばりの激励。指揮官は「打って、打って、打って、打つしかない。徹底的に言おうと思う」と返した。就任1年目だった昨年の5位から19年以来7年ぶりのリーグ制覇へ。「ポジションは空いているところも多い。みんな狙ってほしい」とキャンプでの猛アピー