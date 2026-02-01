ロッテの新外国人・カスティーヨ（メッツ）とロング（ロイヤルズ）が、都城市内で入団会見。1メートル98、114キロの大型左腕のカスティーヨはアニメ好きをアピールし「アニメが好きってことは絶対に日本でうまくいく」と話した。メジャー通算162試合登板のロングは一緒に来日した夫人が3月15日に第1子を出産予定で「子供が日本で生まれるということは特別なこと。良い一年にしたい」と話した。