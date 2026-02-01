米国で最も権威のあるボクシング老舗専門誌「ザ・リング」の25年度年間表彰式が30日、米ニューヨークで開催された。年間最高ラウンド賞に、昨年2月のWBA世界バンタム級タイトルマッチで堤聖也と比嘉大吾が互いにダウンを奪った9回が選出。授賞式に出席した堤は「（結果は）ドローだったが賞のおかげで生涯に残る試合になった」と喜んだ。女子年間最優秀選手賞は昼田瑞希が日本人選手初受賞。男子で候補に挙がっていた井上尚