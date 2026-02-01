オリックスは侍ジャパンに選出された曽谷が早速ブルペン投球を予定。若月とともにピッチコムも試すか。サブロー新監督のロッテは昭和流を掲げるキャンプ初日。新生池山ヤクルトは、背番号6を背負うドラフト1位・松下（法大）がユニホーム姿を披露する。11年ぶりに日本球界復帰の楽天・前田健は初日からブルペンで投球練習を行う予定だ。巨人は則本や松本らFA加入組、初の1軍キャンプスタートの2年目内野手・石塚の動きにも