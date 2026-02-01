【出走取消】▽5R…ノーマジック（両肋部挫創）【競走中止】▽4R…シーク（3号障害＝着地時に転倒）【騎手変更】▽古川奈（6Rで負傷のため）→10R吉田隼、12R森田【過怠金】▽4R…高田3万円（2周目4角で十分な間隔なく先行馬を追い抜く）【戒告】▽1R…小林美（負担重量について注意義務を怠る）▽6R…田山（向正面内斜行）▽8R…森田（3角内斜行）▽9R…藤岡（直線内斜行）▽10R…斎藤（1角内斜行）▽11R…斎藤（直線外