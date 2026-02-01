女子ゴルフの都玲華（21＝大東建託）と菅楓華（20＝ニトリ）が31日、大阪市内で清水重憲キャディーが主催するトークショーに出席した。ルーキーイヤーの昨季はQTランク53位で出場した。5月のワールド・サロンパス・カップで8位に入るなど、トップ10に4回入り、ポイントを重ねた。メルセデスランク50位でシーズンを終え、シード獲得。「最初は出られる試合も限られていたので、本当にギリギリでしたけど、シードを獲れたことは