「ブンブン丸」のキャンプは「キビキビ丸」だ。ヤクルト・池山新監督が、沖縄・波上宮を参拝。新たなスタートに「シーズンへの準備期間。選手たちの体調や調子というところを目配り気配りをしながら、コーチ陣との連携をしっかり取ってキャンプを送っていきたい」と誓った。第1クールは5日間、第2、3クールは6日間の日程となる今キャンプ。「全体練習を短くして、待ち時間を少なくというところに重きを置いてやっていく」と方