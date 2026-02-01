28年ぶりのリーグ優勝に向けて、DeNA・相川新監督が組織力の強化を春季キャンプのテーマに掲げた。沖縄入りし1、2軍合同の全体ミーティングを行い、約2時間かけてチームの方針などを確認。「チームプレーに毎日、取り組んでいく。必要な連係プレーをしっかり引き上げていく時間にしたい」との考えを示した。新指揮官から「チームにいい影響が多くある」と新主将に指名されたのが筒香だ。米球界挑戦前の19年以来、7年ぶりにチー