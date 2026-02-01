芝クッション値10・8＝やや硬め※土曜午前7時含水率＝芝G前9・6％、4角8・7％ダートG前1・4％、4角1・3％※土曜午前6時。芝は今週からBコース。傷みはおおむねカバーされるも正面直線の傷みは目立つ。外差し傾向。ダートはパサパサでパワータイプを狙いたい。