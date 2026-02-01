女子ゴルフの菅楓華（20＝ニトリ）と都玲華（21＝大東建託）が31日、大阪市内で清水重憲キャディーが主催するトークショーに出席した。菅は昨年9月のミヤギテレビ杯ダンロップ女子で初優勝を飾った。「開幕戦で優勝争いができて、そこで自信がついた。初優勝までは結構プレッシャーを感じながらだったけど、優勝もできて充実した1年だった」と昨季を振り返った。オフは福岡や宮崎での合宿に参加し、トレーニングを中心に取り