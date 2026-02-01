芝クッション値9.6＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前14.1％、4角12.3％ダートG前1.2％、4角1.7％※土曜午前5時。土曜11R白富士Sは過去20年で最速タイム（芝2000メートル1分57秒0）マーク。今日も時計勝負になりそう。ダートは逃げ馬有利。土曜のダート7戦のうち5戦が逃げ切りだった。