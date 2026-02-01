先発に挑戦する楽天・西口が自主練習でブルペン一番乗り。15球を投げ「明日（1日）からバシッといけるようにと思って投げた。感じは良かったです」と振り返った。昨季は中継ぎで50回2/3を投げ70奪三振で「三振を取れるのが自分の良さ。そこを失うと先発する意味がなくなる」。熾烈（しれつ）な先発ローテーション争いへ「オープン戦に入る前のブルペンからしっかりとアピールできるように頑張っていきたい」と話した。