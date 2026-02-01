巨人の戸郷翔征投手（２５）が３１日、今季キャリアハイの１５勝を挙げ、完全復活することを誓った。「今まで１２勝しかできていなかったので、１５勝を目標に。１５勝していれば必ずいい成績が残ると思うので、しっかりジャイアンツの優勝に貢献できるように頑張りたいです」と宮崎神宮を参拝し、決意を新たにした。昨季は開幕投手を務めながら２度の２軍降格。８勝９敗、防御率４．４１に終わった。毎年、地元・宮崎で迎える