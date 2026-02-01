５年ぶりの日本一に輝いたソフトバンクが３１日、春季キャンプ地の宮崎市内で「歓迎パレード」を行った。同市がパレードを開催するのは日本一の翌年限定。前回日本一の２０年の翌年２１年はコロナ禍で開催されず、２０年以来６年ぶりとなった。選手らは宮崎駅前から約６５０メートルをオープンカーなどに乗って進み、沿道の約４万５０００人（主催者発表）の歓声に応えた。先頭車に乗り込んだ小久保裕紀監督（５４）は「パレー