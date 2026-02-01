ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３１日（日本時間２月１日）、ドジャースタジアムで行われたファン感謝祭「ドジャーフェスト」に出席した。大勢の日米報道陣に囲まれ、今季は開幕から投手としても登板できるのか聞かれると「レギュラーシーズンはそうですね。ＷＢＣ投げるかはまだちょっと分からないですけど。全員そうだと思うんですけど、おそらく最後の最後まで調整しないと。体の状態を見てそうなるんじゃないかなとは