サッカーU-23日本代表DFが欧州クラブへ移籍決定日本サッカー界の若き逸材に吉報が届いた。J2大宮に所属するU-23日本代表DF市原吏音がオランダ1部AZへ完全移籍。契約期間は2031年6月まで。ファンからは期待の声が相次いで寄せられている。20歳の市原は大宮のアカデミー出身。2023年にクラブ史上最年少の18歳5日でトップチームデビューを果たし、翌年にスタメンに定着した。J3優勝の立役者となると、昨季はJ2で29試合に出場し、