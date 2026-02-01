ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１月３１日（日本時間２月１日）、本拠地・ドジャースタジアムで行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に出席した。大谷は日米報道陣の取材に応じ「いつも通りのオフシーズンを過ごせました」とし、「今のところ健康な状態では来ている。ＷＢＣもあるので、少し調整が早くなるのかなと思います」と明かした。大谷は１月２４日（同２５日）にニューヨークで行われた第１０１回全