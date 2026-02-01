三菱商事都市開発とPhoenix Property Investors Japan Limitedは、静岡県掛川市長谷にて開発を進めていた物流施設「MCUD・ZIP静岡掛川」が2026年1月30日に竣工したことを発表しました。静岡県内では初となる物流施設開発事業です。 三菱商事都市開発「MCUD・ZIP静岡掛川」 「MCUD・ZIP静岡掛川」は、三菱商事都市開発とPhoenix Property Investors Japan Limitedが共同で開発した物流施設です。 MCUD・ZIP静