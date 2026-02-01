物流応援団が展開する福利厚生サービス「社内デマルシェ」にて、契約企業向けの新サービスが開始されました。「食べられるものをゴミにしない」をコンセプトに、賞味期限前に販売期限を迎える商品を従業員へ無料で提供します。この取り組みは、食品ロス削減に貢献しながら、企業の従業員満足度(ES)向上を実現する施策として注目されています。 物流応援団「社内デマルシェ」商品無料ご提供サービス 「社内デマルシェ」は