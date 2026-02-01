伊東市が、2026年2月8日(日)に「第47回大室山 山焼き」を開催します。このイベントは、700年余りの歴史を持つ伝統行事です。山の保全を目的として始めた行事が、今では伊東の春の風物詩として定着しています。 伊東市「第47回 大室山 山焼き」 開催日：2026年2月8日(日) 9：15〜13：00(予定)※延期の場合：2026年2月15日(日) 以降については、公式HPにて告知会場：大室山(静岡県伊東市池672-2) 大室山は、お