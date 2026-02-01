２リーグ制以降では球団初となるリーグ連覇と３年ぶりの日本一を目指す阪神の春季キャンプが２月１日に幕開けとなる。沖縄県の宜野座村とうるま市具志川で行われるキャンプを前に、田中キャップらデイリースポーツのトラ番７人が、それぞれのイチ推し選手を紹介する。◇◇パシンッ。球春を待ちわびる宜野座のグラウンドに重厚で心地よいミット音が響いた。自主トレ公開日だった１月１７日の投球練習で、茨木が投じたラ