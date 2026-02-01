北中米ワールドカップに臨む日本代表は、アジア最終予選と同じ３−４−２−１システムをその大舞台でも採用するのか。同最終予選での日本の戦いぶりを対戦国は研究するはずで、しかもキーマンの南野拓実が負傷離脱中。それでも、３バックにこだわるのか、はたまた秘策はあるのか、その点は非常に興味深い。元日本代表の岩本輝雄氏は３バックにこだわる必要はないと主張するひとりで、オランダとの初戦について「常識を揺さぶる