昨秋から野手に転向した、阪神の西純矢外野手（２４）が３１日、キャンプ地沖縄に入った。野手では自身初となる春季キャンプへ「ずっと初心者感ではいられない。しっかりやることを覚えて、オフの間にやってきたことをアピールできるようにしたい」と意気込んだ。オフは同学年で、昨季規定打席未到達ながら打率・２９９と活躍した、楽天の黒川と自主トレをともにした。９時から１５時まではグラウンドで汗を流し、球場を出てか