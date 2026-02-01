阪神・村上頌樹投手（２７）が１月３１日、同期の佐藤輝が契約更改を行い沖縄入りしたことに安堵（あんど）した。「テルがいるのといないのでは打線の厚みも違うと思いますし、投げてる身からしても本当に頼りがいのあるバッターなので、うれしいです」選手会長として初めて迎えるキャンプインを前に、心強い仲間が合流。“完全体”で鍛錬の日々に臨む。全体ミーティングでは藤川監督から訓示を受け「没頭するってところを、