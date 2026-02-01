きょうも日本海側は雪が降り、東北や北陸を中心にさらに積雪が増える所がありそうです。なだれや落雪、除雪中の事故などに十分にご注意ください。太平洋側は、乾いた晴天が続きそうです。予想最高気温は全国的に平年並みの所が多く、広くこの時季らしい寒さとなるでしょう。冷たい風を通しにくい、暖かい服装が良さそうです。あすとあさっても日本海側は雪が降りますが、極端な大雪となることはない見込みです。水曜日は冬型の気圧