キャンプインを間近に控えても泰然自若だ。阪神・森下翔太外野手（２５）が１月３１日、プロ４年目の春季キャンプをマイペース調整で過ごす考えを示した。「ユニホームを着る最初の場がキャンプなので、それなりに、みんなが気合の入った中でやる練習になると思う。だけど、そこで気合を入れすぎても、シーズンは４月からなので。そこまで出力を上げる必要はないのかなと思っています」決して手を抜くわけではない。目指すと