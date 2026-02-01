阪神の藤川球児監督（４５）が１月３１日、那覇空港着の航空機で沖縄入りした。宿舎で行われたミーティングでは、一丸ムードを作るよりも個を重要視。「自分の能力を高めろ」と力説した。就任１年目の昨季、全員に求めた「凡事徹底、姿勢、没頭」に続き「黙って積む」をテーマに設定。２リーグ制以降では球団史上初のリーグ連覇、その先にある常勝タイガースを構築するべく、２月は個々のレベルアップを図る。漂う自信か、高ま