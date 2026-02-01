過去10年で傾向を探る。☆前走京阪杯が【4・2・1・15】で主力ローテ。阪神Cは【2・1・0・4】と出走回数こそ少ないものの好走率は高い。オープン特別組は1勝のみも2着5回。☆世代4歳【5・2・3・22】が中心。次いで5歳【2・5・2・32】が好成績。6歳は【2・2・3・37】。7歳以上は【1・1・2・47】と狙いづらい。☆前走着順1着【2・3・3・28】、2着【2・0・2・10】、3着【0・3・1・8】、4着【3・1・0・10】、5着【2・1・0