東京4R・新馬戦（ダート1400メートル）は、4番人気ユキノグラス（牡＝小笠、父サンダースノー）が鮮やか逃げ切りV。好スタートからハナに立つと、直線でも力強い伸びで後続を2馬身半突き放した。鞍上の佐々木は「口向きやテンションが難しくなっていきそうな雰囲気がある。現状はそれでも押し切れるけど、今後はその辺をクリアしていってほしい」と課題を指摘。小笠師は「休養を挟んで、馬体の成長を待ってから次走を決めたい